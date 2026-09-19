Skończyła się przerwa technologiczna na basenie CRS w Zielonej Górze. Od dzisiaj (19.09.2026) obiekt przy ul. Sulechowskiej znów jest czynny. Basen był zamknięty od 31 sierpnia 2026 – w tym czasie sprawdzany był stan techniczny atrakcji i niecek. W szatniach zamontowano też kabiny prysznicowe.

Park wodny zajmuje ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Ma basen o długości 25 metrów, zjeżdżalnie dla dzieci i dorosłych oraz strefę hydromasażu i mały basen do nauki pływania. Obiekt jest otwarty od poniedziałku do piątku między 6.00 a 21.00, a w weekendy od 7.00 do 21.00.