Piłkarki Zielonych Drożków awansowały do finału lubuskiego Pucharu Polski. W swoim historycznym, pierwszym meczu o stawkę pokonały u siebie MUKS PS Kostrzyn nad Odrą 5:0.

Po dwa gole dla zwycięskiej drużyny zdobyły Patrycja Gancarz i Kornelia Gołąb, a jednego dołożyła Zofia Tosik. Jak mówi trener Zielonych, Robert Dziadul, rywal tylko na papierze był trzecioligowy:

Dodajmy, że w drugim półfinale, który rozegrano tydzień wcześniej, nominalne rezerwy MUKS-u zwyciężyły z TS-em Przylep Zielona Góra 3:1. Finał pomiędzy ZIelonymi a MUKS-em II w środę, 30 września w Drożkowie.