Żużlowcy Budnex Stali Gorzów zajęli czwarte miejsce w ostatnim finałowym turnieju Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów.

Na swoim torze gorzowianie zdobyli tylko 16 punktów, co sprawiło, że zakończyli mistrzostwa na trzeciej pozycji, choć przed turniejem liderowali rozgrywkom. Niestety, podczas poprzedniego turnieju w Toruniu Kacper Sobkowiak złamał obojczyk, a w piątkowym meczu PGE Ekstraligi Oskar Paluch złamał rękę, zaś Igor Kordun kość śródręcza i ich występ w dzisiejszych zawodach był wykluczony.

Na torze w Gorzowie najlepsi okazali się zawodnicy Polonii Bydgoszcz i oni też wywalczyli złote medale, drugie miejsce w turnieju i drugie w klasyfikacji końcowej dla KS Toruń, a trzeci w Gorzowie Motor Lublin zakończył mistrzostwa na czwartej pozycji.

Wyniki gorzowskiego turnieju:

Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 40 pkt. ( Emil Maroszek 3, Kacper Andrzejewski 9, Maksymilian Pawełczak 12, Maksymilian Kostera 1, Wiktor Przyjemski 15) Klub Sportowy Toruń – 37 pkt. (Jan Heleniak 3, Mikołaj Duchiński 13, Bartosz Byszewski 3, Bartosz Derek 8, Antoni Kawczyński 10) Motor Lublin – 27 pkt. (Bartosz Jaworski 9, Michał Psiuk 6, Bartosz Bańbor 8, Dawid Cepielik 1, Karol Szmyd 3) Budnex Stal Gorzów – 16 pkt. (Oskar Chatłas 9, Hubert Jabłoński 5, Kewin Nycz 1, Dymitr Hlib 1)

Klasyfikacja końcowa: