17-letni Patryk Żyworonek – tenisista stołowy Advatech ZKS Zielona Góra i Katarzyna Rajkowska z KTS Nowy Dwór Mazowiecki od 31 października do 5 listopada będą rywalizować w Dakarze w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich.

Igrzyska Olimpijskie Młodzieży organizowane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski wracają do sportowego kalendarza po 8-letniej przerwie. Poprzednie edycje Igrzysk dla młodych sportowców odbyły się w 2010, 2014 i 2018 roku. Łącznie w Senegalu spodziewanych jest około 2700 sportowców z 207 krajów. A tak o swoim występie w Dakarze mówi Patryk Żyworonek: