Ryszard Petru wyruszył w polityczny tour po Polsce. Pierwszym przystankiem na trasie był Gorzów, gdzie spotkał się z mieszkańcami.
Rozmowy dotyczyły przede wszystkim gospodarki, podatków, składki zdrowotnej i warunków prowadzenia biznesu. Wizyta w Gorzowie to dla posła koalicji rządzącej była także okazja do przedstawienia swoich pomysłów na budowę nowej siły politycznej w Polsce. Mówi poseł Unii Centrum Ryszard Petru
Gorzowskie spotkanie organizował Jacek Bachalski, kiedyś … Czy to oznacza, że wraca do polityki?
Większość publiczności na spotkaniu stanowili gorzowscy przedsiębiorcy, ale powody ich udziału były różne:
Ryszard Petru w czasie swoich podróży po Polsce odwiedzi też Zieloną Górę, ale termin wizyty w drugiej stolicy woj. lubuskiego nie jest jeszcze znany.
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