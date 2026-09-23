Ryszard Petru wyruszył w polityczny tour po Polsce. Pierwszym przystankiem na trasie był Gorzów, gdzie spotkał się z mieszkańcami.

Rozmowy dotyczyły przede wszystkim gospodarki, podatków, składki zdrowotnej i warunków prowadzenia biznesu. Wizyta w Gorzowie to dla posła koalicji rządzącej była także okazja do przedstawienia swoich pomysłów na budowę nowej siły politycznej w Polsce. Mówi poseł Unii Centrum Ryszard Petru

Gorzowskie spotkanie organizował Jacek Bachalski, kiedyś … Czy to oznacza, że wraca do polityki?

Większość publiczności na spotkaniu stanowili gorzowscy przedsiębiorcy, ale powody ich udziału były różne:

Ryszard Petru w czasie swoich podróży po Polsce odwiedzi też Zieloną Górę, ale termin wizyty w drugiej stolicy woj. lubuskiego nie jest jeszcze znany.