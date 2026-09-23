Dziś we Wschowie została otwarta jedna z dwóch siedzib Centrum Usług Społecznych, gdzie będą odbywały się zajęcia dla różnych grup społecznych. Miasto na ten cel pozyskało dwa miliony trzysta tysięcy złotych unijnej dotacji. – Część środków została przeznaczona na adaptację pomieszczeń w miejscowym domu kultury, a pozostała będzie wykorzystana na organizację różnych zajęć – mówi Monika Domarecka, dyrektor placówki.

– Województwo lubuskie jest liderem w Polsce w tworzeniu takich centrów – mówi Sebestian Ciemnoczołowski, Marszałek Województwa Lubuskiego.

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W dotychczasowej siedzibie Centrum Usług Społecznych przy ulicy Klasztornej we Wschowie mieści się administracja.