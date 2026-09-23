W jaki sposób popularyzować ekologię i wspólnie dbać o środowisko? – Na te i inne pytania starają się odpowiedzieć specjaliści, którzy przyjechali do Zielonej Góry na 28 edycję Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych.

Przez trzy dni uczestnicy wydarzenia wezmą udział w wykładach naukowych oraz w spacerach edukacyjnych. Spotkanie jest także okazją do wymiany doświadczeń i poznania nowych sposobów pracy z uczniami.

– Rozwój technologiczny pozwala nam na prowadzenie zajęć szkolnych w ciekawy sposób – mówi Paweł Zapeński, dyrektor ODN w Zielonej Górze:

Bartłomiej Magdziarz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze podkreśla, że społeczeństwo jest coraz bardziej świadome:

Zdaniem Anny Chinalskiej, członkini Zarządu Województwa Lubuskiego, podczas zajęć szkolnych warto rozmawiać o zagrożeniach ekologicznych:

– Wspólnie musimy zrobić wszystko, aby dzieci fascynowały się przyrodą – przyznaje Krystyna Walińska, kierownik Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze:

Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych zakończy się 25 września.