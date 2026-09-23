Tomasz Winiecki zastąpił Jarosława Flakowskiego na stanowisku wiceprezydenta Zielonej Góry. Wcześniej kierował Stowarzyszeniem Lubuskie Trójmiasto. O projektach realizowanych przez organizację i jej dalszych planach mówił dziś w „Rozmowie o 9.00” w Radiu Zielona Góra.
W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubuskie Trójmiasto ma do wykorzystania 44 miliony euro. Jak poinformował Winiecki, zakontraktowano już prawie trzy czwarte tej kwoty. Stowarzyszenie realizuje między innymi projekty edukacyjne, turystyczne i rowerowe. Ma również nadwyżkę budżetową w wysokości blisko 250 tysięcy złotych:
Jednym z projektów pozostających w realizacji jest SKALT, czyli Szybka Kolej Aglomeracyjna Lubuskiego Trójmiasta. Projekt jest przygotowany dokumentacyjnie, ale został podzielony na etapy ze względu na brak pełnego finansowania:
Następca Tomasza Winieckiego w Stowarzyszeniu Lubuskie Trójmiasto ma zostać wybrany podczas walnego zgromadzenia 9 października.
Wysłuchaj całej rozmowy: Tomasz Winiecki, zastępca prezydenta Zielonej Góry
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