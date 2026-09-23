Z okazji 25 lat swojego istnienia spółka PKP Intercity od środy do piątku będzie sprzedawała bilety na część swoich połączeń taniej. W większości przypadków bilet będzie można kupić z miesięcznym wyprzedzeniem.

Przewoźnik wyjaśnił, że przez trzy dni bilety będą sprzedawane o 35 proc. taniej od ceny bazowej. Oferta dotyczy biletów jednorazowych oraz bezpośrednich połączeń kursujących na terenie Polski, a przejazdy objęte zniżką będzie można zrealizować w całym okresie przedsprzedaży, z wyjątkiem 14 i 20 października (wtedy obowiązywać będą osobne promocje skierowane do uczniów i seniorów).

Bilety objęte zniżką będzie można kupić w kasach biletowych na dworcach oraz przez internet.

W przypadku połączeń kategorii IC i TLK przecenione bilety będą dostępne w ramach 30-dniowej przedsprzedaży. Dla połączeń kategorii EIP i EIC przecenione bilety w dniach 23 i 24 września będzie można kupić na podróże do 24 października, a 25 września zniżka będzie dostępna w przypadku biletów na połączenia do 12 grudnia.

Zniżka nie obejmuje przejazdów w wagonach sypialnych i kuszetkach ani pociągów kategorii ICN (InterCity Nieśpieszny).

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i Intercity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express Intercity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express Intercity Premium (EIP) – połączenia ekspresowe.

W pierwszym półroczu br. PKP Intercity przewiozło 44,7 mln pasażerów, czyli o 11 proc. więcej niż w tym samym okresie 2025 roku. W samym lipcu było to z kolei 9,5 mln podróżnych, czyli o 9 proc. więcej niż rok temu. W 2025 r. z usług przewoźnika skorzystało 89,2 mln osób. Spółka szacuje, że w 2026 r. będzie to 96 mln osób.

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