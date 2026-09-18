Brak pomysłu na wolny weekend? W sobotę (19 września) startuje kolejna edycja projektu „Lubuskie trendy na regionalne weekendy!”. To działanie Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, które podsuwa mieszkańcom pomysły na spędzenie wolnego czasu.

Materiały będą udostępniane w mediach społecznościowych – mówi Monika Nowicka-Woźniak, dyrektor LCPR:

Przewodnik dotyczy producentów i obiektów znajdujących się na terenie województwa lubuskiego. Przed wizytą warto sprawdzić, czy w wybranym punkcie są miejsca. Zbiór lokalnych producentów z kontaktami i adresami można sprawdzić w nawigatorze lubuskim na stronie Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego >>https://lcpr.pl/zg/<<.