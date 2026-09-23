W Żagańskim Pałacu Książęcym w sobotę odbędzie się Kongres Kobiet. Organizatorzy zapraszają mieszkanki regionu na wykłady, panele eksperckie czy prezentacje programów profilaktycznych. Wstęp jest wolny.

Spotkaniu przewodniczy Elżbieta Anna Polak posłanka na Sejm RP. Jak zaznacza starosta żagański Anna Michalczuk wydarzenie skupione jest między innymi na profilaktyce i zdrowiu. – Zaplanowany jest także pokaz mody, ale i spotkanie autorskie. Tych ofert rozmów i porad specjalistów będzie wiele – dodaje samorządowiec:

Początek kongresu godzina 10.30.