Niebawem ruszy modernizacja zielonogórskiego deptaka. Remont potrwa 20 miesięcy i obejmie odcinek od pomnika Bachusa do Placu Bohaterów. W ramach umowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia z płyt granitowych i nowej kostki. Dodatkowo zbudowany zostanie ponad kilometr sieci deszczowej oraz 60 studni. Koszt inwestycji przekracza 16 milionów złotych.

Jak mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry, dzięki rewitalizacji deptak będzie bardziej atrakcyjny dla mieszkańców i turystów:

– Prace rozpoczniemy na ul. Bohaterów Westerplatte, później przejdziemy na deptak – wyjaśnia Piotr Mikołajczyk, członek zarządu firmy wykonującej inwestycję:

Zdaniem Dariusza Gusty, prezesa Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji, budowa nowej sieci wodnej jest koniecznością:

Miejski radny, Janusz Rewers, przedstawił także pomysł stworzenia tzw. alei gwiazd:

Obecnie trwa etap uzyskiwania niezbędnych zgód budowlanych i konserwatorskich. Pierwsze prace remontowe mają ruszyć z początkiem listopada.