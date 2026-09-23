Siatkarze zespołu Lubuskie Dachy AZS UZ zagrają w lubuskiej III lidze składającej się w sezonie 2026/27 z siedmiu drużyn.

10 października rywalem AZS UZ w wyjazdowym meczu będzie SKS Tęcza Krosno Odrzańskie, a pozostałymi ekipami z którymi zagra zespół trenera Adriana Buchowskiego są: UKS Żak Krzeszyce, Drive Pro Astra Nowa Sól, Strefa Siatkówki Ośno Lubuskie, Akademia Siatkówki Orzeł Międzyrzecz i Sokół Pyrzyce. Szkoleniowiec AZS UZ skompletował kadrę na nowy sezon, choć nie wyklucza, że do jego zespołu mogą dołączyć jeszcze nowi zawodnicy: