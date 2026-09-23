Kolejny zwrot akcji w sprawie żużlowca Stali Gorzów (a także innych, u których stwierdzono wstrząśnienie mózgu po upadku). Okazuje się, że wbrew rozpowszechnianych opiniom w rozgrywkach PGE Ekstraligi oraz Metalkas 2 Ekstraligi, nie obowiązuje automatyczne zawieszenie licencji zawodnika po takiej diagnozie. Dziś Ekstraliga Żużlowa wydała komunikat, którego treść prezentujemy poniżej.

Ekstraliga Żużlowa informuje, że nie obowiązuje w odniesieniu do rozgrywek PGE Ekstraligi w Polsce Art. 18 ust. 10 Regulaminu Medycznego PZM, ponieważ w jego sprawie toczy się spór przed Trybunałem PZM.

Spór trwa od stycznia 2025 roku i dotyczy jedynie konsekwencji regulaminowych post factum dla zawodnika w przypadku zdiagnozowania określonego typu urazu na zawodach.

Spór nie ma wpływu na stosowane zabezpieczenie medyczne oraz procedury orzekania o zdolności zawodnika do startu po wypadku podczas meczów ekstraligowych.

Ekstraliga Żużlowa stoi na stanowisku, że jest to artykuł regulaminu, który może powodować manipulowanie rozgrywkami (możliwość jednoosobowego orzekania de facto 10-dniowego zakazu startu przez zawodnika przez lekarza już na zawodach bez możliwości przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki i weryfikacji diagnozy wydanej w warunkach meczowych) i jest niezgodny z rozporządzeniem dotyczącym uzyskiwania przez zawodników zdolności do uprawiania sportu żużlowego.

To rozporządzenie mówi z kolei, iż zawodnik sportu żużlowego może w dowolnym momencie wystąpić do lekarza sportowego o wydanie takiej zdolności. Lekarz wydaje ją, gdy określi badania, które należy przejść, aby taką zdolność uzyskać.

Jak brzmi art. 18 ust. 10 Regulaminu Medycznego PZM?

10. W przypadku stwierdzenia wstrząśnienia mózgu u zawodnika podczas zawodów motorowych (sport kartingowy, sport motocyklowy, sport żużlowy, sport samochodowy) automatycznie zostaje zastosowany bezwarunkowy okres czasowego zawieszenia licencji zawodnika z jednoczesnym powiadomieniem jego Federacji i umieszczeniem na liście kontuzjowanych zawodników.

BEZWZGLĘDNY MINIMALNY OKRES ZAWIESZENIA LICENCJI ZAWODNIKÓW PO STWIERDZONYM WSTRZĄŚNIENIU MÓZGU:

Zawodnicy w 18. roku życia i powyżej – 10 dni od postawienia diagnozy lub więcej, w zależności od decyzji lekarza.

Zawodnicy poniżej 18. roku życia – 20 dni od postawienia diagnozy lub więcej, w zależności od decyzji lekarza.

Pierwszym dniem zawieszenia jest dzień, w którym nastąpił wypadek.