Orkiestra Dęta Zastal czeka na nowych muzyków. Mogą się zgłosić osoby grające m.in. na oboju, saksofonie, trąbce i klarnecie.

Jak mówi Jarosław Wnorowski kapelmistrz orkiestry, zespół tworzą w tej chwili cztery muzyczne pokolenia, które wzajemnie się uzupełniają:

W przyszłym roku, w lutym, minie 80 lat od momentu, kiedy zapadła decyzja o sformowaniu orkiestry. Obchody jubileuszu rozpoczną się za kilka miesięcy:

W Orkiestrze Dętej Zastal jest w tej chwili około 30 osób. Muzycy grają m.in. marsze, muzykę filmową, jazz i blues. Szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie >>www.odzastal.zgora.pl<<.