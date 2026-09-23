Polscy siatkarze wywalczyli w Sofii awans do półfinału, wygrywając z Niemcami 3:0. Przyjmujący Wilfredo Leon cieszy się, że drużyna przenosi się na najważniejsze mecze do Mediolanu i że przed nią „najlepsza impreza”.

Podopieczni trenera Nikoli Grbicia rozegrali w ćwierćfinale najlepszy mecz od początku europejskiego turnieju.

Mam nadzieję, że teraz każdy kibic jest zadowolony z naszej gry. Wiemy, że dalej mamy czasami takie momenty, które, może nie będziemy mówić, że są nerwowe, ale kiedy nie wiemy, która osoba musi podbić piłkę. Ale jak już złapiemy temperaturę meczową, to już potrafimy grać swoje najlepsze

– ocenił Leon.

Biało-czerwoni pewnie triumfowali 3:0, chociaż mieli problemy w trzecim secie i przegrywali już 5:9, jednak finalnie trzecią partię wygrali 25:17.

Też nie zapominajmy, że w trzecim secie dopiero zaczęli mieć więcej zagrywek w boisko. To nam sprawiło delikatny kłopot w trakcie kilku akcji, ale wróciliśmy do naszego poziomu. Każdy był skoncentrowany. Nie daliśmy rywalowi szansy. Głowa, ciało, nogi, wszystko było w tym meczu gotowe i z pełnym skupieniem

– zapewnił przyjmujący.

Oni zdecydowani nie byli słabi. Oni zagrali swoje najlepsze, no to my też zagraliśmy nasze najlepsze

– dodał.

Polacy, którzy dwie ostatnie edycje mistrzostw Europy kończyli na podium – zdobyli brąz w 2019 i złoto w 2023 roku – cieszą się, że ponownie powalczą o medale. Pod wodzą trenera Grbicia jeszcze nie przegrali ćwierćfinału i każdą z międzynarodowych imprez kończyli w najlepszej trójce.

Jesteśmy zadowoleni i teraz zapominamy o tym meczu, bo przed nami najlepsza impreza

– podkreślił urodzony na Kubie, a reprezentujący Polskę od 2019 roku siatkarz.

Już na takim etapie to każda drużyna będzie chciała ugryźć. A my chcielibyśmy obronić to, co wygraliśmy w 2023 roku

– dodał.

Leon w trakcie turnieju w Sofii miał małe problemy zdrowotne, z powodu których nie wystąpił w ostatnim meczu grupowym z Bułgarią, przegranym 2:3. Dodatkowy odpoczynek mu posłużył i w obu dotychczasowych spotkaniach fazy pucharowej był liderem zespołu. Kolano mu już zbytnio nie doskwiera.

Jest tak, jak jest. Nie jestem młody, ale nie jestem stary, tak jak każdy myśli

– zauważył z uśmiechem przyjmujący.

Polacy na półfinałowego rywala muszą poczekać do środy, bowiem tego dnia w Turynie Słowenia zagra z Belgią. Półfinały zaplanowano w Mediolanie na piątek, a mecze o medale – na sobotę.

Polscy siatkarze w półfinale ME

Broniący tytułu polscy siatkarze pokonali Niemców 3:0 (25:23, 25:17, 25:17) w ćwierćfinale mistrzostw Europy w Sofii. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia na półfinał przeniosą się do Mediolanu, gdzie zmierzą się ze Słowenią lub Belgią.

Pierwsze akcje meczu były wyrównane, jednak kilka błędów po niemieckiej stronie pozwoliło Polakom objąć prowadzenie 10:6. Niemcy nie poddawali się, dobrze grali w obronie i bloku, a po kontrze wykorzystanej przez Tobiasa Branda mieli kontakt punktowy (18:19). Nie zdołali już wyrównać, ostatni punkt padł po zepsutej zagrywce Erika Roehrsa (25:23).

W drugiej partii liderzy światowego rankingu szybko zbudowali przewagę za sprawą mocnej zagrywki i ataków Bartłomieja Bołądzia (7:3). Po obu stronach siatkarze popisywali się mocnymi uderzeniami i jeszcze bardziej efektownymi obronami, ale korzystali na tym biało-czerwoni, którzy mieli więcej jakości (15:9). Zdominowali oni całkowicie tego seta, zwyciężając 25:17 po akcji Kamila Semeniuka.

Niemcy niezrażeni niekorzystnym wynikiem mocno otworzyli trzecią odsłonę i po asach serwisowych Roehrsa prowadzili 6:3. Niemiecki atakujący wziął na siebie ciężar gry, powiększając dystans (8:4), ale już chwilę później było po 10 po serii zagrań Wilfredo Leona. Polacy nie zdołali przedłużyć korzystanej serii, ponownie przewagę Niemcom zapewnił Brand (13:10). Do kolejnej równowagi doprowadził Tomasz Fornal (15:15), a przy zagrywce Bartłomieja Lemańskiego to biało-czerwoni byli z przodu (19:16). Mecz zakończył Szymon Jakubiszak (25:17).

Najlepszym zawodnikiem meczu po stronie liderów światowego rankingu był Leon – zdobył 17 punktów.

Polacy awansowali do półfinału

Polacy awansowali do półfinału w dziesiątej imprezie międzynarodowej z rzędu, a także trzeci kolejny raz w europejskim czempionacie. W 2019 roku wywalczyli brązowy medal, a dwa lata później złoty.

Ćwierćfinał Słowenii z Belgią, który wyłoni kolejnego rywala biało-czerwonych, zostanie rozegrany w środę w Turynie.

Podopieczni trenera Grbicia to jeden z głównych faworytów tegorocznej edycji europejskiego czempionatu, nie tylko bowiem bronią tytułu, ale przystępują do rozgrywek jako aktualni zwycięzcy Ligi Narodów. W podobnej sytuacji byli trzy lata temu – najpierw wygrali LN, a dwa miesiące później drugi raz w historii zostali mistrzami Europy.

Współorganizatorami tegorocznego turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria, gdzie w Sofii fazę grupową i pucharową do ćwierćfinałów rozgrywali biało-czerwoni, oraz Włochy, które – w Mediolanie – gościć będą decydujące spotkania.

Polska – Niemcy 3:0 (25:23, 25:17, 25:17).

Polska: Bartłomiej Bołądź, Tomasz Fornal, Szymon Jakubiszak, Marcin Komenda, Bartłomiej Lemański, Wilfredo Leon – Jakub Popiwczak (libero) – Jan Firlej, Kewin Sasak, Kamil Semeniuk.

Niemcy: Tobias Brand, Anton Brehme, Tobias Krick, Moritz Reichert, Erik Roehrs, Yann Zimmermann – Ruben Schott (libero) – Tim Peter, Simon Torwie.

Polacy awansowali do ćwierćfinału po zwycięstwie nad Łotwą 3:0. Niemcy natomiast w 1/8 finału sprawili niespodziankę, bowiem pokonali faworyzowanych Bułgarów 3:2.