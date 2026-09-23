Już w najbliższą niedzielę (27 września) w Nowej Soli odbędzie się III Święto Produktu Regionalnego. Imprezę zaplanowano na dziedzińcu starostwa przy ul. Moniuszki. Na stołach królować będą wołowina, miód i wino.

– Nie byłoby tego wydarzenia bez dobrej współpracy z urzędem marszałkowskim i Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego – mówi starosta nowosolski Mariusz Stokłosa:

W święto mocno zaangażowali się lokalni pszczelarze. Mówi Bogusław Dubiel:

Święto Produktu Regionalnego w Nowej Soli rozpocznie się w niedzielę o godz. 10 i potrwa do godz. 15.