Już w najbliższą niedzielę (27 września) w Nowej Soli odbędzie się III Święto Produktu Regionalnego. Imprezę zaplanowano na dziedzińcu starostwa przy ul. Moniuszki. Na stołach królować będą wołowina, miód i wino.
– Nie byłoby tego wydarzenia bez dobrej współpracy z urzędem marszałkowskim i Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego – mówi starosta nowosolski Mariusz Stokłosa:
W święto mocno zaangażowali się lokalni pszczelarze. Mówi Bogusław Dubiel:
Święto Produktu Regionalnego w Nowej Soli rozpocznie się w niedzielę o godz. 10 i potrwa do godz. 15.
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