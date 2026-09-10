28 września rozpoczyna się głosowanie na zadania do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Swoje głosy będzie można oddawać przez dwa tygodnie, a więc do 11 października.

Głosujemy jedynie w sposób elektroniczny. Mówi Alicja Jastrzębska z wydziału Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji:

Podobnie jak w latach ubiegłych, mieszkańcy zainteresowani projektami, spotykają się na spotkaniach dyskusyjnych. Maja one jednak głównie charakter informacyjny. Od tego roku swój głos można oddać na wszystkie projekty zgłoszone do budżetu

Głosować mogą wszyscy zameldowani mieszkańcy Gorzowa.