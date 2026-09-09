Żużlowcy Budnex Stali Gorzów Wielkopolski zwyciężyli w drugim finałowym turnieju Drużynowych Mistrzostw Polski, który rozegrano w Bydgoszczy.

Zawody rozpoczęły się pechowo dla Oskara Chatłasa. Zawodnik gorzowskiej drużyny, jadąc na drugim miejscu, miał uślizg na pierwszym łuki ostatniego okrążenia. Na szczęście nie mu się nie stało, w przeciwieństwie do Karola Szmyda z Motoru Lublin, który wjechał w motocykl gorzowianina i uderzył głową o tor na tyle mocno, że pękł mu kask. Lublinianin pojawił się w czwartej serii, ale po kolejnym upadku wycofał się z zawodów. Mimo straty punktów w inauguracyjnym wyścigu gorzowski zespół już po piątym wyścigu objął prowadzenie, którego nie oddał do końca zawodów.

Warto zaznaczyć, że gospodarze przystąpili do turnieju osłabieni brakiem swoich liderów Wiktora Przyjemskiego i Maksymiliana Pawełczaka, którzy zdecydowali się na pauzę po ostatnich upadkach w innych zawodach.

Pod wrażeniem świetnej jazdy swoich zawodników był trener Piotr Paluch.

Wyniki:

Budnex Stal Gorzów – 43 pkt. ( Oskar Paluch 9, Igor Kordun 14, Kacper Sobkowiak 12, Oskar Chatłas – 7. Hubert Jabłoński 1) Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 31 pkt. (Kacper Andrzejewski 12, Maksymilian Kostera 13, Emil Maroszek 5, Adam Putkowski 1) Klub Sportowy Toruń – 25 pkt. (Antoni Kawczyński 10, Bartosz Derek 4, Jan Heleniak 5, Mikołaj Duchiński 6) Motor Lublin – 21 pkt. (Michał Psiuk 3, Karol Szmyd 2, Bartosz Jaworski 4, Dawid Cepielik 3)

20. Bartosz Bańbor – 9 (1,2,1,3,2)

Klasyfikacja po 2 turniejach: