Tylko w sierpniu ruch na gorzowskich torowiskach był kilkukrotnie wstrzymywany. Przyczyną zastoju za każdym razem był źle zaparkowany samochód, który uniemożliwiał przejazd tramwaju.
Dlaczego kierowcy nie zwracają uwagi na tramwaje i jakie są skutki takiej ignorancji? O tym mówił na antenie Radia Gorzów Roman Maksymiak, prezes MZK:
Za nieprawidłowe parkowanie i zablokowanie ruchu tramwajowego policjanci mogą nałożyć na kierowcę mandat w wysokości od 100 zł do 1200 zł. Jeżeli samochód zostanie odholowany kierowca również musi za to zapłacić.
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