Akademia w Gorzowie nadal prowadzi rekrutację na studia. Nie oznacza to jednak, że na wszystkie kierunki.

Miejsc nie ma już prawie na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Na pielęgniarstwie, chętnych do studiowania tego kierunku było dwa razy więcej niż miejsc. Pełne obłożenie jest także na analityce medycznej, ratownictwie, kilka miejsc pozostało na dietetyce. Mimo zwiększenia naboru, miejsc nie ma już także na psychologii zarówno dziennej jak i zaocznej. Papiery wciąż można składać m.in na kryminologię stosowaną, prawo czy język angielski. Mówi rektor akademii prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska:

W tym roku władze akademii zdecydowały o rezygnacji z naboru na bardzo popularny w przeszłości kierunek

A szczegóły dotyczące naboru znaleźć można na stronie internetowej akademii.