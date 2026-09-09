Chcesz wjechać na myjnie autobusem MZK? A może nauczyć się prowadzić tramwaj? Jeśli tak to pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji zapraszają do udziału w „pikniku na zajezdni”. Impreza zostanie zorganizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności.

Od 16 do 22 września, zarówno miasto jak i MZK zachęcają do udziału w licznych wydarzeniach, które mają podnieść świadomość mieszkańców i promować inne środki transportu niż samochód. Mówi Anna Pękalska z Wydziału Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji:

20 września od godziny 12.00 do 16.00 swoje bramy otworzy szeroko zajezdnia MZK przy ulicy Kostrzyńskiej. – Przygotowaliśmy wiele atrakcji – zapewnia rzecznik prasowy zakładu Marcin Pejski:

Na piknik będzie można dojechać specjalną linie BIS z osiedla Piaski, która będzie kursowała co 40 minut.

Europejski Tydzień Mobilności tradycyjnie już zakończy Dzień bez Samochodu, z bezpłatną komunikacją miejską dla wszystkich, nie tylko dla posiadaczy karty mieszkańca. To wydarzenia 22 września.

Szczegółowy rozkład imprez promujących transport publiczny znajdziecie wkrótce na stronie internetowej miasta.