Przy Salonie Wystaw Artystycznych zaprezentowana zostanie wystawa pokonkursowa akcji fotograficznej pod nazwą „24 sierpnia”. Podczas sobotniego spotkania jurorzy przedstawią także zwycięzców tegorocznego konkursu.

W przestrzeni miejskiej zaprezentowanych zostanie ponad 100 prac tegorocznej akcji. Była to już 21 edycja plebiscytu. Dyrektor Żarskiego Domu Kultury Łukasz Matyjasek podkreśla, że obrazy prezentują wiele ciekawych kadrów z życia miasta widzianych okiem autorów:

Początek wystawy godzina 12.00.