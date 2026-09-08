Miejska aplikacja „Gorzów Stąd Jestem” poszerza swoją ofertę. Tym razem posiadacze karty mieszkańca znajdą w aplikacji oferty Powiatowego Urzędu Pracy.

To pokłosie interpelacji radnej Anny Kozak i rozmów miasta z dyrekcją urzędu. Rozwiązanie powstało głównie z myślą o młodych Gorzowianach. Mówi radna niezrzeszona Anna Kozak:

To kolejne ułatwienie, bo urząd pracy ma własna aplikację z ofertami. Mówi zastępca dyrektora Jakub Kowańdy:

W aplikacji Gorzów stąd jestem znaleźć można także m.in rozkład jazdy MZK, benefity dla posiadaczy karty mieszkańca czy aktualności z życia miasta .