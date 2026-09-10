Historyczna lokomotywa SP-42 ponownie wjedzie na zielonogórski dworzec PKP. W najbliższą sobotę miłośnicy kolei będą mieli okazję do przejazdu maszyną wyprodukowaną w 1969 roku. Organizatorzy zaplanowali wycieczkę do Krosna Odrzańskiego.

– To jedyny tego typu pociąg, który nadal funkcjonuje w naszym kraju – informuje Krzysztof Pawlak, prezes Lubuskiego Transportu Publicznego

– Każdy z mieszkańców będzie mógł wykonać pamiątkowe fotografie – zaznacza Krzysztof Pawlak:

Zabytkowy pociąg ma wyruszyć z Zielonej Góry do Krosna Odrzańskiego o godzinie 11.49. Jego powrót zaplanowano na godzinę 14.05.

Udział w wycieczce jest darmowy, natomiast należy zapisać się na listę zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorem akcji jest samorząd województwa lubuskiego.