Od 1 września drogi powiatu krośnieńskiego przemierzają żółte autobusy komunikacji powiatowej. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele negatywnych wpisów na temat rozkładów jazdy i układu niektórych tras.

– Stale podkreślamy, że komunikacja ruszyła pilotażowo. Dajemy sobie czas do końca roku, aby aby ostatecznie ustalić trasy i godziny przejazdu autobusów – tłumaczy Roman Siemiński, prezes Krośnieńskiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Operatorem krośnieńskiej komunikacji powiatowej jest PKS Zielona Góra, który wygrał postępowanie przetargowe ogłoszone przez Krośnieński Związek Powiatowo-Gminny.