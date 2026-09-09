Franciszek Szczyrba z ROW-u Rybnik wygrał Finał nr 1 – indywidualnych mistrzostw Polski 500Rcc na żużlu. W zawodach w Zielonej Górze – mistrz świata GP3 w finale pokonał widocznego na zdjęciu Marcela Czyżniejewskiego i Kajetana Jarosiewicza (obaj Falubaz Zielona Góra) i Dawida Oscendę z Unii Leszno.

Czyżniejewski startował jako rezerwowy i do barażu o finał dostał się dzięki temu, że w taśmę wjechał inny rezerwowy Antoni Luzarowski z Falubazu. Piąte miejsce zajął najlepszy z żużlowców Stali Gorzów William Forstner:

Trenerzy obu lubuskich ekip Grzegorz Walasek z Falubazu i Piotr Rembas byli zadowoleni z występu podopiecznych: