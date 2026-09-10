W sobotę przy Centrum Kulturalno-Ratowniczym w Lipinkach Łużyckich odbędzie się festyn z okazji 80 lat funkcjonowania jednostki OSP w miejscowości. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Jubileusz powstania straży pożarnej w Lipinkach Łużyckich rozpocznie ślubowanie młodzieżowej drużyny pożarniczej. Jak mówi wójt gminy Małgorzata Brzyśkiewicz strażacy są zawsze tam, gdzie potrzebuje ich pomocy lokalna społeczność. – Teraz przy tak ważnej okazji będzie można im podziękować za służbę – dodaje liderka samorządu:

Początek festynu godzina 17.00.