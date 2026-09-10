Winobranie opłaca się Zielonej Górze – uważa prezydent miasta Marcin Pabierowski.

Jak mówił dziś w Radiu Zielona Góra, na organizacji święta korzystają przede wszystkim lokalni przedsiębiorcy – hotele, gastronomia i firmy usługowe. Jego zdaniem Winobranie to także ważna promocja miasta i jego tradycji winiarskich:

Prezydent podkreślał, że tegoroczne Winobranie to również rozbudowane Miasteczko Winiarskie, spacery po piwnicach winiarskich oraz oferta skierowana do mieszkańców i turystów.

W sobotę o 12:00 ulicami miasta przejdzie tradycyjny korowód winobraniowy. Dni miasta zakończą się natomiast w niedzielę, 13 września.

WYSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY: Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry