Gorzowska biblioteka świętuje jubileusz 80-lecia. Uroczystości rozpoczęły się już wczoraj od otwarcia wystawy i spotkania z tekstami Zbigniewa Herberta.

Z kolei dziś w książnicy uroczysta gala z udziałem m.in parlamentarzystów, przedstawicieli województwa i miasta oraz 12 dyrektorów bibliotek wojewódzkich z całego kraju. Mówi Sławomir Szenwald, dyrektor WiMBP:

Wśród wyróżnionych dziś bibliotekarzy znalazła się m.in Nataliia Zhmurkova, kierowniczka oddziału dziecięcego:

– Gorzowska biblioteka, to biblioteka sukcesu – mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski:

Dzisiejsza uroczystość była także okazją do prezentacji inteligentnego systemu zarządzania energią. obchody jubileuszu zakończą się jutro konferencją dla bibliotekarzy na temat tradycji w dobie cyfrowej rzeczywistości.