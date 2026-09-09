Gorzowska biblioteka świętuje jubileusz 80-lecia. Uroczystości rozpoczęły się już wczoraj od otwarcia wystawy i spotkania z tekstami Zbigniewa Herberta.
Z kolei dziś w książnicy uroczysta gala z udziałem m.in parlamentarzystów, przedstawicieli województwa i miasta oraz 12 dyrektorów bibliotek wojewódzkich z całego kraju. Mówi Sławomir Szenwald, dyrektor WiMBP:
Wśród wyróżnionych dziś bibliotekarzy znalazła się m.in Nataliia Zhmurkova, kierowniczka oddziału dziecięcego:
– Gorzowska biblioteka, to biblioteka sukcesu – mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski:
Dzisiejsza uroczystość była także okazją do prezentacji inteligentnego systemu zarządzania energią. obchody jubileuszu zakończą się jutro konferencją dla bibliotekarzy na temat tradycji w dobie cyfrowej rzeczywistości.
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