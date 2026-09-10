Jutro w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach odbędą się warsztaty archeologiczne. Wydarzenie ma charakter międzynarodowy. Wezmą w nim także udział polscy i niemieccy pracownicy naukowi. Wstęp jest wolny.

Spotkanie rozpocznie prelekcja na temat dziedzictwa archeologicznego Łużyc. Dyrektor placówki Rafał Szymczak zaznacza, że podczas rozmów zaprezentowane zostaną między innymi ciekawostki związane z początkami Żar. – Wiele informacji dostarczy także spacer w terenie – dodaje organizator:

Początek żarskiego wydarzenia w muzeum godzina 11.00.