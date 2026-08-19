W drugiej połowie przyszłego roku powinna rozpocząć się rekrutacja pierwszych pracowników do powstającej w Gorzowie, nowoczesnej fabryki pocisków rakietowych. – Dokładny termin jest ściśle związany z postępem prac budowlanych – mówi nam przedstawiciel inwestora, dyrektor Szczepan Głuszczak. W pierwszej kolejności będą to głównie osoby na stanowiska techniczne:
Później przyjdzie czas na rekrutację na stanowiska administracyjne
Jak dodaje dyrektor Głuszczak, przy rekrutacji inwestor będzie korzystał z pomocy m.in Powiatowego Urzędu Pracy:
Docelowo, inwestor planuje zatrudnić w fabryce około 200 osób. Część kadry będą to z pewnością uczniowie CEZiB, z którym inwestor popisał porozumienie o współpracy.
Prace ziemne na terenie pod fabrykę ruszyły ruszyły w lipcu, budowa hal ma ma rozpocząć się jesienią, a pierwsze rakiety mają zejść z taśmy produkcyjnej w 2028 roku.
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