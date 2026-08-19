W drugiej połowie przyszłego roku powinna rozpocząć się rekrutacja pierwszych pracowników do powstającej w Gorzowie, nowoczesnej fabryki pocisków rakietowych. – Dokładny termin jest ściśle związany z postępem prac budowlanych – mówi nam przedstawiciel inwestora, dyrektor Szczepan Głuszczak. W pierwszej kolejności będą to głównie osoby na stanowiska techniczne:

Później przyjdzie czas na rekrutację na stanowiska administracyjne

Jak dodaje dyrektor Głuszczak, przy rekrutacji inwestor będzie korzystał z pomocy m.in Powiatowego Urzędu Pracy:

Docelowo, inwestor planuje zatrudnić w fabryce około 200 osób. Część kadry będą to z pewnością uczniowie CEZiB, z którym inwestor popisał porozumienie o współpracy.

Prace ziemne na terenie pod fabrykę ruszyły ruszyły w lipcu, budowa hal ma ma rozpocząć się jesienią, a pierwsze rakiety mają zejść z taśmy produkcyjnej w 2028 roku.