770 nadesłanych prac przez 319 artystów – znamy laureatów 28. Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny. Grand Prix trafiło do Moniki Wyłogi, natomiast drugie miejsce zajął Cypryjczyk, Igor Varchenko. Uczestnicy mieli za zadanie stworzyć kreatywny i humorystyczny projekt, którego częścią będą drony.

Jak mówi Magdalena Faron, rzeczniczka prasowa biblioteki Norwida, w konkursie wzięli udział plastycy z blisko 50 krajów:

– Mieszkańcy miasta będą mieli okazję zobaczyć wyróżnione prace – dodaje Magdalena Faron:

Warto dodać, że zwyciężczyni konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych, natomiast srebrny medalista 4 tys. zł.