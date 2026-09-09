Beletrystyka, podręczniki szkolne oraz poezja – między innymi takie pozycje można znaleźć na Winobraniowym Kiermaszu Książek, który rozpoczął się w bibliotece Norwida. Oprócz literatury, w ofercie są także płyty CD, audiobooki oraz czasopisma.

Kiermasz odbywa się w holu głównym książnicy:

Winobraniowy Kiermasz Książek potrwa do soboty, 12 września.