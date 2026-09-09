Beletrystyka, podręczniki szkolne oraz poezja – między innymi takie pozycje można znaleźć na Winobraniowym Kiermaszu Książek, który rozpoczął się w bibliotece Norwida. Oprócz literatury, w ofercie są także płyty CD, audiobooki oraz czasopisma.
Kiermasz odbywa się w holu głównym książnicy:
Winobraniowy Kiermasz Książek potrwa do soboty, 12 września.
Polecamy
Znamy laureatów 28. Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny
770 nadesłanych prac przez 319 artystów - znamy laureatów 28. Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny. Grand Prix trafiło do Moniki...Czytaj więcejDetails