Fundacja Tłocznia po raz drugi zaprezentuje się w korowodzie winobraniowym. W tym roku grupa związana z fundacją chce pokazać przede wszystkim swoich przyjaciół i osoby, które na co dzień współtworzą jej działania.

– W ubiegłym roku w korowodzie uczestniczyło około 50 osób. Tym razem ma być podobnie, a prezentacja Fundacji ma połączyć współczesne elementy z tradycją – mówił dziś w Radiu Zielona Góra Szymon Płóciennik z Fundacji Tłocznia:

Adaszyńska Fundacja Tłocznia na korowodzie

Korowód rozpocznie się w sobotę (12.09) o godz. 12.00. Uczestnicy wyruszą spod aresztu przy ulicy Łużyckiej i przejdą Aleją Konstytucji 3 Maja w kierunku Palmiarni.

Tegoroczny korowód odbędzie się pod hasłem „Korzenie i liście”, a za jego reżyserię odpowiada Cezary Molenda. W paradzie wezmą udział między innymi winiarze, władze miasta z Bachusem, uczniowie, teatry uliczne i grupy taneczne.