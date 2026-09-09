Zbliża się tegoroczna edycja Lubuskiego Samarytanina, organizowanego przez duszpasterstwo chorych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. To inicjatywa, której celem jest wyróżnienie osób i instytucji, które niosą pomoc osobom chorym i cierpiącym. Dzisiaj w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze odbyły się narady kapituły konkursowej, która wybierze 6 zwycięzców.

Ideę Lubuskiego Samarytanina przybliża ks. Mariusz Łuszczek, diecezjalny duszpasterz chorych i służby zdrowia:

Zdaniem Joanny Branickiej, rzeczniczki prasowej lubuskiego NFZ, takie inicjatywy pozwalają na uhonorowanie osób, które szczególnie wyróżniają się swoim podejściem do drugiego człowieka:

– Laureat Lubuskiego Samarytanina musi być bardzo skupiony na potrzebach osób chorych i cierpiących – podkreśla Marta Powchowicz, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim:

Gala Lubuskiego Samarytanina odbędzie się 16 października.