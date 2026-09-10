Żarski magistrat podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę kolejnych miejskich dróg. Przyszła inwestycja obejmie ulice Niemcewicza, Sowińskiego, Głowackiego oraz Jakubicy. Zadanie projektowe to koszt ponad 230 tysięcy złotych.

Pieniądze na wynagrodzenie firmy wykonującej dokumentację pochodzą z miejskiej kasy. Burmistrz Żar Edyta Gajda zaznacza, że obecnie trwają prace przy kilku miejskich drogach. – To między innymi budowana od podstaw ulica Dygasińskiego. Teraz przygotowujemy się do kolejnych – dodaje samorządowiec:

Projekt wykonuje zielonogórska firma.