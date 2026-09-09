Tysiące studentów i blisko 200 publikacji naukowych – profesor Bogumiła Burda świętuję 45-lecie pracy naukowej. To historyczka, specjalizująca się głównie w epoce nowożytnej. Oprócz prowadzenia zajęć na Uniwersytecie Zielonogórskim, prof. Burda jest także pełnomocnikiem wojewody ds. równości kobiet i mężczyzn oraz prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nerka”.

Dzisiejsze uroczystości jubileuszowe odbyły się w bibliotece uniwersyteckiej. Jak mówi prof. Bogumiła Burda, minione lata to był piękny, choć bardzo wymagający czas:

Jedną z uczestniczek dzisiejszego święta była Adriana Kotlarek, nauczycielka w Zespole Edukacyjnym nr 10, a zarazem byłą studentka profesor Burdy:

– Współpraca z panią profesor zawsze układa się bardzo przyjaźnie i profesjonalnie – dodaje dr Małgorzata Szymczak z zakładu dydaktyki i historii Uniwersytetu Zielonogórskiego:

Warto dodać, że prof. Bogumiła Burda została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.