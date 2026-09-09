„Transgranicznie dla przyszłości” – to tytuł konferencji, która odbyła się dzisiaj (9 września) w urzędzie marszałkowskim. Uczestniczyli w niej politycy, przedsiębiorcy i naukowcy związani ze współpracą polsko-niemiecką. Podczas bloków wykładowych i dyskusyjnych poruszyli tematy związane m.in. z obecnymi wyzwaniami oraz możliwościami dalszej współpracy między województwem lubuskim a Brandenburgią.

Jak mówi Hubert Harasimowicz, wicemarszałek województwa lubuskiego, regiony przygraniczne powinny zacieśniać swoje relacje:

– Obecnie realizujemy programy mające zintegrować ze sobą kraje europejskie – podkreśla Agnieszka Gintowt-Dziewałtowska, koordynator krajowy Interreg Brandenburgia – Polska:

– Polacy korzystają ze współpracy polsko-niemieckiej na wielu płaszczyznach – dodaje Joanna Malon, dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej UMWL:

Dodajmy, że województwo lubuskie znajduje się w dwóch euroregionach – Pro Europa Viadrina oraz Sprewa-Nysa-Bóbr.