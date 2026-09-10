Flota pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żaganiu wzbogaciła się o 4 nowe elektryczne autobusy. Pojazdy są już zarejestrowane i gotowe do wyruszenia w trasę. Ma to nastąpić z chwilą zakończenia budowy trafostacji.

Przewoźnik w ramach zawartej umowy otrzymał 4 z 8 planowanych nieemisyjnych autobusów. Jak zaznacza prezes spółki Marcin Michalski niebawem wyjadą one na miejskie ulice. – Trwająca w tej chwili budowa trafostacji wiąże się z uruchomieniem koniecznych do zasilania pojazdów ładowarek. Planujemy, że pasażerowie pojadą nowymi autobusami z początkiem października – dodaje zarządzający zakładem:

Dodajmy, że koszt kupna 8 autobusów kosztował miasto 21 milionów złotych.