Winobranie trwa, a na mieszkańców i gości Zielonej Góry czeka dziś kolejna porcja wydarzeń.

Tradycyjnie działać będzie Miasteczko Winiarskie. Około 40 winnic prezentuje tam swoje wina i regionalne tradycje. Stoiska na Starym Rynku, przy ratuszu i ulicy Stefana Żeromskiego, będą dziś czynne od 12.00 do 24.00.

Od 10.00 do 23.00 działa Jarmark Winobraniowy na ulicach Żeromskiego, Kupieckiej i Ciesielskiej oraz na Placu Bohaterów. Przy Alei Niepodległości, od 11.00 do 18.00, swoje stoiska otworzą także członkowie Stowarzyszenia Rękodzielników.

Na Placu Teatralnym od godziny 16:30 wystąpi Kastor, później Jessica Merstein, a na zakończenie Soul Beat Cover Band. Na Placu Powstańców Wielkopolskich, czyli głównej scenie Winobrania, o 20:30 koncert Grubsona.

Z kolei Winne Wzgórze i scena Ferment, czyli strefa klubowa – start o 17:00. Najpierw West Side, czyli hip-hop, a później Redukcja i DJ 600 V.

O 20.30 na głównej scenie na Placu Powstańców Wielkopolskich wystąpi Oskar Cyms. Z kolei na scenie Ferment na Winnym Wzgórzu koncerty rozpoczną się o 18.00. Zagrają Domówka, a później Dr Mario i Trudne.

O 17.00 rozpocznie się natomiast Winobraniowe Breakowisko na podwórku przy ulicy Żeromskiego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a potrwa ono do 20.00.

Winobranie można też poznawać poprzez sztukę. W Galerii Pro Arte prezentowana jest wystawa Ogólnopolskiego Konkursu na Artystyczny Plakat Winobraniowy Dni Zielonej Góry – Winobranie 2027. Galeria będzie dziś otwarta od 12.00 do 22.00.

Nie zapominamy też o Winobusach. Odjazdy spod Filharmonii Zielonogórskiej pozwalają dotrzeć do lubuskich winnic, a kursy będą odbywać się do końca Winobrania, czyli do niedzieli.

A na koniec coś dla miłośników mocniejszych wrażeń – lunapark przyjmuje dziś gości od 10.00 do 24.00.

Więcej informacji znajdziecie na stronie >>https://winobranie.zgora.pl/<<.