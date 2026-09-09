Winobranie trwa, a na mieszkańców i gości Zielonej Góry czeka dziś kolejna porcja wydarzeń.

Tradycyjnie działać będzie Miasteczko Winiarskie. Około 40 winnic prezentuje tam swoje wina i regionalne tradycje. Stoiska na Starym Rynku, przy ratuszu i ulicy Stefana Żeromskiego, będą dziś czynne od 12.00 do 24.00.

Od 10.00 do 23.00 działa Jarmark Winobraniowy na ulicach Żeromskiego, Kupieckiej i Ciesielskiej oraz na Placu Bohaterów. Przy Alei Niepodległości, od 11.00 do 18.00, swoje stoiska otworzą także członkowie Stowarzyszenia Rękodzielników.

Spora część wydarzeń to oczywiście koncerty. Na scenie na Placu Teatralnym muzyka zacznie się o 16.30. Wystąpią Ona i On – Muzyka na Dwa Głosy, Andriej Kotin&Załoga oraz Kuba i Kuba.

O 20.30 na głównej scenie na Placu Powstańców Wielkopolskich wystąpi Oskar Cyms. Z kolei na scenie Ferment na Winnym Wzgórzu koncerty rozpoczną się o 18.00. Zagrają Domówka, a później Dr Mario i Trudne.

Miłośnicy wina mogą dziś także wybrać się na degustację komentowaną „Słodkiego, miłego życia”, poświęconą słodkim winom z Lubuskiego. Spotkanie poprowadzi Maciej Nowicki. Początek o 18.00 przy ulicy Jana Sobieskiego 11, w Skrzynce Wina.

O 17.00 rozpocznie się natomiast Winobraniowe Breakowisko na podwórku przy ulicy Żeromskiego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a potrwa ono do 20.00.

Winobranie można też poznawać poprzez sztukę. W Galerii Pro Arte prezentowana jest wystawa Ogólnopolskiego Konkursu na Artystyczny Plakat Winobraniowy Dni Zielonej Góry – Winobranie 2027. Galeria będzie dziś otwarta od 12.00 do 22.00.

O 19.15 na torze speedrowerowym przy ulicy Wyszyńskiego rozpocznie się z kolei XVI Winobraniowy Turniej Speedrowerowy.

Nie zapominamy też o Winobusach. Odjazdy spod Filharmonii Zielonogórskiej pozwalają dotrzeć do lubuskich winnic, a kursy będą odbywać się do końca Winobrania, czyli do niedzieli.

A na koniec coś dla miłośników mocniejszych wrażeń – lunapark przyjmuje dziś gości od 10.00 do 24.00.

Więcej informacji znajdziecie na stronie >>https://winobranie.zgora.pl/<<.