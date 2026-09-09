Działająca przy Łużyckim Centrum Recyklingu w Marszowie Ekoszkoła wznawia działalność po wakacjach. Edukatorzy zapraszają uczniów do spotkań i rozmów o ponownym wykorzystywaniu odpadów. Pierwsze lekcje już 14 września.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Jak podkreśla Joanna Blinow z marszowskiej spółki po stronie placówek oświatowych leży tylko zorganizowanie transportu. – Zabezpieczamy dla uczestników materiały edukacyjne. Pokazujemy także jak wygląda proces segregacji w zakładzie – dodaje przedstawicielka centrum:

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Łużyckiego Centrum Recyklingu.