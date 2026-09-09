Rozpoczyna się kolejna edycja pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 Plus”, którego adresatem jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie. Placówka podlega powiatowi zielonogórskiemu więc starostwo powiatowe zawarło umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tego pilotażowego programu.

– Łączna kwota projektu przekracza 380 tysięcy złotych, a zadania w całości finansowane ze środków PFRON – mówi Agnieszka Szeląg, wicestarosta zielonogórska.

Program realizowany będzie w roku szkolnym 2026/2027, a jego celem jest zapewnienie absolwentom Szkoły Przysposabiającej do Pracy w SOSW w Sulechowie ciągłości działań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.