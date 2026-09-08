Gorzowianie mogli poczytać, pooglądać i posłuchać Zbigniewa Herberta za sprawą przygotowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną kolejnych przedsięwzięć w ramach obchodów 80-lecia placówki.

W Bibliotece otwarto właśnie wystawę poświęconą pisarzowi, gdzie można zobaczyć jego wiersze, rysunki i korespondencję. Wystawa to także ukłon w stronę turystów, bo reprodukcje wierszy są nie tylko w języku polskim ale również po angielsku. Mówi dyrektor Biblioteki Sławomir Szenwald.

Jan Mierzyński, aktor gorzowskiego Teatru przygotował ze swoim Teatrem „Na Piętrze” słowno-muzyczne spotkanie z tekstami Zbigniewa Herberta.

Gorzowianie cenią sobie twórczość Herberta ale też lubią przychodzić na takie wydarzenia do gorzowskiej Biblioteki.

Wystawę tekstów i rysunków autora można oglądać w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Sikorskiego 107 do końca września. Patronat nad obchodami 80-lecia gorzowskiej Biblioteki objęło Radio Gorzów.