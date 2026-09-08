Krzysztof Zanussi, Dorota Kędzierzawska, Ewa Braun oraz Sławomir Fabicki zostali przewodniczącymi składów jurorskich 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wydarzenie odbędzie się w dniach 21-26 września.

Podczas wtorkowej (8 września) konferencji w stołecznym kinie Iluzjon wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel zaznaczył, że Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to nie tylko miejsce, gdzie zobaczymy najlepsze polskie filmy, ale też okazja do rozmów o filmie i polskim kinie w gronie twórców, ekspertów oraz „tych najważniejszych”, czyli widzów.

Dla resortu kultury niezwykle ważne są kwestie wspierania polskiego sektora audiowizualnego. Rozmawiamy dzisiaj, ale wczoraj ministra kultury Marta Cienkowska była w Lyonie, gdzie wraz z innymi ministrami kultury Europy podpisała deklarację lyońską. Deklaracja ta podkreśla znaczenie kultury filmowej i wspieranie talentów, widoczności kina europejskiego w internecie i zachowania silnej pozycji sieci kin – mówił. – To jest niezwykle ważne, bo wpisuje się w kompleksowe działania, które realizujemy

– dodał Wróbel.

Krzysztof Zanussi przewodniczącym jury konkursu głównego

Dyrektorka artystyczna FPFF Joanna Łapińska podkreśliła, że festiwal to duży przegląd nowego kina, na co pozwalają aż cztery konkursy – konkurs główny, konkurs Perspektywy, konkurs filmów krótkometrażowych i konkurs Złotych Lwiątek im. Janusza Korczaka.

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Łapińska poinformowała, że filmy w konkursie głównym oceni jury pod przewodnictwem reżysera, producenta, scenarzysty, eseisty i filozofa Krzysztofa Zanussiego. Razem z nim pracować będą scenarzysta Przemysław Chruścielewski, scenografka filmowa Jagna Dobesz, aktorka Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, kompozytor Mikołaj Trzaska, producent Marcin Wierzchosławski i autorka zdjęć filmowych Iza Zbroniec-Zajt.

Walka o Złotego Lwa

Jak przypomniano, o Złotego Lwa w konkursie głównym walczą: „Czas, który nie nadszedł” reż. Julia Rogowska, „Dobry chłopiec” reż. Jan Komasa, „Exotic” reż. Sonja Orlewicz-Zakrzewska „Fluidy” reż. Maria Wider, „Hot Spot” reż. Agnieszka Smoczyńska, „Kobieta stanu wolnego” reż. Eliza Godlewska, „Mniej obcy” reż. Kristoffer Rus, „Nasza rewolucja” reż. Piotr Domalewski, „Ojczyzna” reż. Paweł Pawlikowski, „Pojedynek” reż. Łukasz Palkowski, „Powiedz mi, co czujesz” reż. Łukasz Ronduda, „Przez ścianę” reż. Maciej Sobieszczański, „Syrenka Picassa” reż. Janusz Zaorski, „Violetta Villas” reż. Karolina Bielawska, „Zima pod znakiem wrony” reż. Kasia Adamik oraz „Dziki, dziki wschód” reż. Jan Holoubek, który jest filmem otwarcia festiwalu.

Laureatów Szafirowych Lwów w konkursie Perspektywy, do którego zakwalifikowało się osiem produkcji, wyłoni jury pod przewodnictwem reżyserki Doroty Kędzierzawskiej wraz ze scenografką i dekoratorką Elwirą Plutą i aktorem teatralnym Jackiem Poniedziałkiem. Z kolei najlepszy obraz z 28 tytułów startujących w konkursie krótkometrażowym wybiorą: dekoratorka wnętrz i scenografka Ewa Braun (przewodnicząca jury), reżyser i scenarzysta Bartosz M. Kowalski oraz producentka filmowa Joanna Szymańska.

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Dodatkowo – podobnie jak w ub.r. – filmy z konkursu głównego i konkursu perspektywy będą ubiegać się o nagrodę za debiut reżyserski lub drugi film. O tym, do kogo trafi wyróżnienie, zadecydują: reżyser i scenarzysta Sławomir Fabicki (przewodniczący jury), reżyserka Magdalena Piekorz oraz filmowy reżyser Wojciech Staroń. Laureata w konkursie Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka, w którym nominowanych jest pięć tytułów dla dzieci i młodzieży wyłonią głosy publiczności.

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych

Jak wskazała Łapińska, 51. odsłona festiwalu w Gdyni to „edycja młodości, bardzo ładnie zbalansowanej z filmami autorów, których znamy”. W trakcie festiwalu nagrodę Platynowe Lwy za całokształt twórczości odbierze Halina Prugar-Ketling, polska montażystka związana z kinem od początku lat 50. XX wieku. W ciągu ponad czterdziestu lat pracy zmontowała przeszło sto filmów dokumentalnych, fabularnych i produkcji telewizyjnych. Współpracowała z kanonicznymi twórcami polskiego kina, m.in. z Aleksandrem Fordem, Januszem Morgensternem, Romanem Polańskim, Jerzym Skolimowskim, Andrzejem Żuławskim, Januszem Zaorskim, Januszem Kijowskim, Filipem Bajonem i przede wszystkim z Andrzejem Wajdą. Podczas festiwalu wyświetlony zostanie film „Panny z Wilka” Andrzeja Wajdy – tytuł wybrany przez samą Prugar-Ketling, jako przykład jej ulubionej realizacji.

Podczas konferencji przypomniano, że nie zabraknie również inicjatyw upamiętniających mistrzów polskiego kina. Tegorocznymi bohaterami sekcji Portrety, wokół których zaplanowano liczne seanse i wydarzenia, zostali Krzysztof Kieślowski, Tadeusz Konwicki, Barbara Sass i Andrzej Wajda.

Ponadto, w ramach 51. FPFF zaplanowano pokazy specjalne, w tym m.in. „Europa, Europa” Agnieszki Holland. Seans korespondować będzie z wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi, czyli ze spektaklem „Głos Potwora Alka Nowaka”, w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. W tej sekcji zaplanowano również wyreżyserowany przez Macieja Cuskego i Marcina Sautera obraz „I co wy na to, Gałuszko?”.

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Po raz kolejny w programie uwzględniono prezentację ważnych i nagradzanych filmów dokumentalnych, a wśród nich „Bez końca” reż. Michał Marczak, „Dom mrówek” reż. Katarzyna Kultys, „Igrając z diabłem”, reż. Maciek Nabrdalik i Piotr Małecki, „Kandydaci śmierci” reż. Maciej Cuske, „Magic Hour” reż. Marcin Borchardt, „Stroiciele” reż. Paweł Chorzępa oraz „Ślady” reż. Alisa Kovalenko i Marysia Nikitiuk.

Kto w grze o lwie statuetki?

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 21-26 września. Historia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych sięga 1974 r. O statuetki Złotych, Srebrnych i Szafirowych Lwów oraz liczne nagrody indywidualne rywalizują w Gdyni najciekawsze polskie filmy – zarówno dzieła uznanych twórców i twórczyń, jak i debiuty. Obecnie na festiwalu odbywają się cztery konkursy, które dopełniają sekcje pozakonkursowe, a wśród nich m.in. Polonica, Portrety, Mistrzowska Piątka, pokazy specjalne czy Gdynia dzieciom. Od 2005 r. przyznawana jest nagroda specjalna Platynowe Lwy za całokształt twórczości i wybitne osiągnięcia artystyczne polskich filmowców i filmowczyń. Ważnym w skali kraju wydarzeniem jest Gdynia Industry, dedykowane przedstawicielom i przedstawicielkom branży filmowej.