Szef KPRP @BoguckiZbigniew : Chciałem poinformować w imieniu Pana Prezydenta, że dzisiaj rano został złożony drugi prezydencki projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. To przedłożenie jest próbą rozwiązania jałowego sporu, który toczy się właściwie już od zeszłego roku – nie tylko od…

W tym kontekście ocenił, że rząd „właściwie boi się kontroli sądowej, boi się niezawisłości sądu” i tego, że Polacy będą „szukać swoich praw, słusznych często praw, przed sądem”.

Według wyświetlonej podczas konferencji prezentacji, w prezydenckiej propozycji w kwestii ostrzeżeń dla chcących zainwestować na rynku kryptoaktywów mają być „obowiązkowe komunikaty przed wpłatą” , a w kwestii przedłużenia blokady rachunku ma być wymóg zgody sądu, zamiast – jak zaznaczono – decyzji urzędniczej, jak w ustawach przedkładanych przez rząd.

Rząd jest zdeterminowany w sprawie regulacji rynku kryptoaktywów - podkreśla minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Żurek dodał, że w tym tygodniu koalicja po raz kolejny spróbuje odrzucić weto prezydenta: W...

Dotychczasowe rządowe ustawy ws. kryptoaktywów w zakresie mechanizmu ostrzegania przewidywały „ślepą blokadę i działanie ex post” kiedy środki już zniknęły. W propozycji prezydenckiej – mówił Bogucki – mowa jest o obowiązkowej komunikacji i „ostrzeganiu inwestorów, Polaków, którzy chcieliby zainwestować na rynku kryptoaktywów”.

W czerwcu prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zwetował przygotowaną przez rząd ustawę o regulacji rynku kryptoaktywów. Sejm w ubiegły piątek nie odrzucił trzeciego prezydenckiego weta.

Komisja finansów opowiedziała się za odrzuceniem weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Szef KPRP Zbigniew Bogucki zapowiedział, że przepisy będą wetowane, dopóki nie będzie rozsądnego dialogu. Wiceminister finansów...

Bogucki powiedział ponadto, że prezydencki projekt daje również „gwarancję tego, że w sytuacji, kiedy państwo będzie działało źle, działało ze szkodą, będzie można uzyskać odszkodowanie od Skarbu Państwa”.

Kiedy odrzuciliśmy tę bulwersującą poprawkę, pojawił się inny argument, także sformułowany przez ministra Boguckiego, ale również przez polityków Konfederacji i PiSu. Otóż tę ustawę proponowali odrzucić, a następnie poparli weto prezydenta, ponieważ według nich była zbyt długa

Przekonywał, że intencją rządu było zaostrzenie przepisów, tak by Polacy nie byli narażeni na ryzyka związane z rynkiem kryptoaktywów.

Proponowaliśmy, aby państwo mogło blokować strony internetowe, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli. Przyszła poprawka (podczas prac nad trzecim projektem, który był rozpatrywany w Sejmie jako połączone projekty m.in. rządu i prezydenta – PAP), podpisana przez pana ministra Boguckiego (…), która powołując się na prawa i wolności konstytucyjne, próbowała wyrzucić de facto ten artykuł, tak go zmienić, aby państwo nie mogło blokować stron internetowych, których aktywność narażała na straty obywateli polskich

– powiedział Tusk przed wtorkowym posiedzeniem rządu, odnosząc się do projektu ustawy o rynku kryptoaktywów, który we wtorek do Sejmu złożyła Kancelaria Prezydenta RP.

Na początku kilka słów prawdy o tym, co działo się i dzieje wokół ustawy o kryptowalutach. Dzisiaj usłyszeliśmy, że z pałacu prezydenckiego, gdzie coraz wyraźniej widać panikę, wychodzi kolejna propozycja, która według słów ministra Boguckiego jest bliźniaczo podobna do tej poprzedniej prezydenckiej propozycji

W prezydenckim pałacu coraz bardziej widać panikę – ocenił we wtorek (8 września) premier Donald Tusk odnosząc się do informacji szefa prezydenckiej kancelarii Zbigniewa Boguckiego o złożeniu nowego projektu ws. rynku kryptoaktywów.

4. Premier: argument opozycji, że rządowa ustawa była za długa, miał służyć jej zablokowaniu

Wskazał, że projekt rządowy liczył 106 stron i 168 artykułów, a prezydencki – 108 stron i 170 artykułów. Chodzi o procedowane w maju projekty ws. rynku kryptoaktywów, które – co do zasady – były do siebie zbliżone, a różnice dotyczyły m.in. kwestii blokowania rachunków kryptoaktywów na żądane Komisji Nadzoru Finansowego, a także wysokości kar za łamanie przepisów. Sejm wówczas uznał projekt rządowy za wiodący.

W ocenie premiera argument opozycji, która wskazywała, że rządowa ustawa jest za długa był „kolejną groteskową próbą zablokowania za wszelką cenę tych przepisów, które dawały szanse państwu polskiemu na skontrolowanie i nadzór nad takimi przedsięwzięciami jak Zondacrypto”.Jego zdaniem „Konfederacja i prezydent Nawrocki proponowali kompromis ze złem, czystym złem”.

Niestety co się miało stać, zgodnie z ich wyobrażeniami i interesami, to się stało. Kto miał zniknąć, zniknął. Komu miano wypłacić pieniądze, wypłacono, jaką ustawę trzeba było zablokować, tak, taką zablokowano

– powiedział szef rządu.

Żadne kolejne pseudoinicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zamienią tego faktu, że skończyło się mataczenie i bezkarne chronienie interesów, w tym brudnych, mafijnych i bandyckich. Bez złudzeń panowie politycy. My tę sprawę wyjaśnimy do końca i nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii ani zamydlanie tej sprawy

– zadeklarował.

W czerwcu br. media informowały, że Ministerstwo Finansów dostało od Związku Banków Polskich (ZBP) uwagi do ustawy o kryptoaktywach, które napisał Przemysław Kral, prezes Zondacrypto. Jednak minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślił, że żadna z poprawek, zgłoszonych przez ZBP nie znalazła się w ustawie przyjętej przez rząd.

1 grudnia 2025 r. prezydent Karol Nawrocki zawetował pierwszą rządową propozycję regulacji rynku kryptoaktywów. Zdaniem głowy państwa ustawa nadregulowała rynek i mogłaby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę.

Rząd przekonywał, że nowe regulacje mają pomóc w walce z nadużyciami na tym rynku i mają chronić konsumentów. 5 grudnia Sejm nie odrzucił pierwszego prezydenckiego weta. Tym samym, również w grudniu, rząd zdecydował się na złożenie nowego projekt, tożsamego z poprzednim. Ten z kolei został zawetowany w połowie lutego 2026 r., a Sejm ws. odrzucenia weta głosował w kwietniu 2026 r. – ponownie nieskutecznie.

Wówczas m.in. rząd i prezydent złożyli nowe propozycje dotyczące tej kwestii. Były one w dużej mierze do siebie zbliżone, ich celem było zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation) dotyczącego rynku kryptoaktywów. Główne różnice dotyczyły przede wszystkim kwestii blokowania rachunków kryptoaktywów na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, która na mocy projektowanych przepisów ma sprawować nadzór nad tym rynkiem. Projekt prezydencki zakładał niższe kary za łamanie przepisów niż przewidziane w regulacji rządowej.

Sejm uznał projekt rządowy za wiodący. Podczas prac parlamentarnych szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki złożył 15 poprawek, ale poparcie posłów zyskała tylko jedna. Zgodnie z nią Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać i publikować w Biuletynie Informacji Publicznej raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. Odrzucone zostały natomiast poprawki prezydenta dotyczące m.in. wprowadzenia dodatkowej kontroli sądowej działań nadzorczych KNF, skrócenia maksymalnego terminu, na jaki KNF może wydłużyć okres blokady rachunku lub wstrzymania transakcji (z 6 do 3 miesięcy), czy wprowadzenia dodatkowej odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone blokadą rachunku wykonaną z naruszeniem prawa.

W czerwcu prezydent trzeci raz zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów, a na początku września Sejm – również po raz trzeci – nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta. Zabrakło 25 głosów.

Rozporządzenie MiCA wymaga, by podmioty świadczące usługi w zakresie kryptoaktywów posiadały odpowiednie zezwolenie. Kwestie wydawania takich zezwoleń pozostawia w gestii państw członkowskich, lecz te muszą wyznaczyć właściwy organ nadzorczy (w Polsce miała to być KNF). Tym samym obecnie w Polsce możliwa jest jedynie transgraniczna działalność na rynku kryptoaktywów przez podmioty, które uzyskały zezwolenie w innym kraju członkowskim. Działalność podmiotów krajowych jest niemożliwa, gdyż te nie mogą uzyskać zezwolenia w Polsce z powodu braku odpowiednich przepisów krajowych.