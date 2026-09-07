Od 14 do 24 września na terenie województw lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, a także na morzu i w przestrzeni powietrznej całego kraju odbędą się ćwiczenia „Czarny Obrońca ’26” – poinformowało Dowództwo Generalne RSZ. Od dziś ruch wojsk na drogach będzie wzmożony.

W związku z ćwiczeniami od dziś na drogach pojawią się kolumny sprzętu wojskowego. Jak wskazano, przemieszczenie sprzętu jest jednym z elementów szkolenia. Dowództwo Generalne podkreśliło, że ze względu na wzmożony ruch wojsk kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

„Głównym ćwiczącym jest 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej. Federacja ćwiczeń obejmie działania w powietrzu, na lądzie i morzu. Wezmą w nich udział żołnierze Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej” – poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w komunikacie.

W przypadku zasad dla kierowców cywilnych Dowództwo Generalne przekazało, że wyprzedzanie kolumn jest dozwolone, „ale musi być wykonane płynnie i bez przerwy”. Bezwzględnie zabrania się wjeżdżania pomiędzy pojazdy jadące w kolumnie. Należy również zachować bezpieczny odstęp od pojazdów wojskowych oraz stosować się do poleceń służb.

„Prosimy o niepublikowanie zdjęć, nagrań, lokalizacji ani tras przejazdu wojsk. Apelujemy o nieudostępnianie informacji w czasie rzeczywistym” – dodano w komunikacie.