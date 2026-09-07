Lubuska Izba Budownictwa wyróżniła najlepsze obiekty budowlane powstałe w 2025 roku. Tytuł „Mistera” nadano według 6 kategorii budownictwa. Nagrody przyznano m.in. inwestorom, wykonawcom oraz architektom.

Wśród wyróżnionych budynków znalazł się m.in. obiekt przy ul. Moniuszki 10 oraz inwestycja wielomieszkaniowa zrealizowana w sołectwie Łężyca

– Każda firma stara się wprowadzać nowoczesne i ekologiczne rozwiązania – mówi Zenon Bambrowicz, prezes Lubuskiej Izby Budownictwa:

Marta Skiba, dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz szefowa kapituły jury podkreśla, że przy realizacji każdej inwestycji muszą być spełniane odpowiednie warunki:

Zdaniem Michała Ostrowskiego, współwłaściciela firmy zajmującej się produkcją domów szkieletowych, w najbliższych latach budownictwo mocno się zmieni:

Jedno z wyróżnień otrzymał dziś także Hubert Kaszyński, uczeń zielonogórskiej „Budowlanki” za swoje osiągnięcia w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Budowlanej:

Nagrodę za 70-lecie działalności otrzymało dziś Polskie Budownictwo Ogólne. Prezes zarządu Piotr Mężyński podkreśla, że sytuacja na rynku budownictwa jest coraz trudniejsza:

32. Gala Lubuski Mister Budowy odbyła się w „Palmiarni”