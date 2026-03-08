Łącznie Bliski Wschód opuściło na tę chwilę 7160 polskich obywateli, w tym lotami komercyjnymi 6769, a rządowymi 391; w niedzielę (8 marca) planowany jest przylot do Polski kolejnych 1570 naszych obywateli – poinformował szef MSZ Radosław Sikorski.

Sikorski powiedział w niedzielę (8 marca) po spotkaniu zespołu koordynacyjnego ds. sytuacji na Bliskim Wschodzie, że rozmawiał ze wszystkimi ministrami spraw zagranicznych w tym regionie, aby udrożnić przyznawanie slotów i wsparcie dla rodaków. Zaznaczył, że w niedzielę rozmawiał z szefem dyplomacji Bahrajnu, a w sobotę do Warszawy przyleciał jego emiracki odpowiednik.

Dalsza część tekstu pod wpisem

??? 8 marca ?? W kolejnych dniach będziemy wysyłać kolejne samoloty w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności do Rijadu i Maskatu. Do tej pory referencja była tylko dla obywateli naszego kraju, być może będzie miejsce dla obywateli innych krajów ????. | wicepremier… pic.twitter.com/8Caj66lNdc — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ???? (@MSZ_RP) March 8, 2026

Szef MSZ relacjonował, że w nocy z soboty na niedzielę dotarła grupa Polaków ewakuowanych z Kataru. Wskazał, że przedostali się oni najpierw konwojem autokarowym do Arabii Saudyjskiej, a stamtąd trzy samoloty zabrały ich do Polski. Jak podał, były to 282 osoby.

W poniedziałek zostaną wysłane kolejne trzy samoloty

Minister przekazał, że do obywateli przebywających w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, którzy wymagają szczególnego wsparcia, w poniedziałek zostaną wysłane kolejne trzy samoloty.

Transport konwojem autokarowym do Maskatu w Omanie

– uzupełnił.

W kolejnych dniach będziemy wysyłać kolejne samoloty w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności, do Rijadu i Maskatu. Do tej pory preferencja była tylko dla obywateli naszego kraju, być może będzie miejsce dla obywateli innych krajów unijnych

– powiedział.

Przekazał, że najwięcej Polaków utknęło w ZEA (do 15 tys. turystów i rezydentów), ale – jak zaznaczył – tam przywracane są połączenia komercyjne i przepustowość w ZEA obecnie sięga 80 tys. osób dziennie, nie tylko Polaków. To, jak zaznaczył, oznacza że ok. 1 tys. polskich obywateli dziennie wraca do kraju komercyjnie.

Łącznie Bliski Wschód opuściło już na tę chwilę 7160 naszych obywateli, w tym lotami komercyjnymi 6769, a rządowymi 391. Z kolei dziś planowany jest przylot do Polski kolejnych 1570 naszych obywateli

– podsumował.

Polska ewakuuje obywateli z Bliskiego Wschodu. W Warszawie wylądowały kolejne samoloty

W sobotę (7 marca) w godzinach wieczornych na warszawskim lotnisku Okęcie wylądowały trzy samoloty z obywatelami Polski ewakuowanymi z Kataru – poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych na platformie X.

Do kraju wróciło łącznie 282 pasażerów.

Dwa transporty przeprowadzone przez Wojsko Polskie wylądowały po godz. 20:00. Trzeci lot, na zlecenie rządu, zrealizowany przez LOT wylądował po 23:00

– czytamy w komunikacie MSZ.

Dalsza część tekstu pod wpisem

Dziś w godzinach wieczornych na warszawskim Okęciu wylądowały trzy samoloty z ???? obywatelami ewakuowanymi z Kataru. Razem do Ojczyzny wróciło 2??8??2?? pasażerów! ?? Dwa transporty przeprowadzone przez Wojsko Polskie wylądowały po godz. 20:00. ?? Trzeci lot, na zlecenie rządu,… pic.twitter.com/kuLZR8Bvgb — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ???? (@MSZ_RP) March 7, 2026

Nieustannie dziękujemy naszym placówkom na Bliskim Wschodzie za profesjonalną opiekę nad naszymi rodakami, a także Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Ministerstwu Obrony Narodowej, Ministerstwu Sportu i Turystyki, Ministerstwu Infrastruktury i pozostałym zaangażowanym podmiotom za współpracę

– napisało MSZ.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran w sobotę, 28 lutego, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia oraz innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie zaatakował rakietami i dronami cele w Izraelu oraz bazy wojskowe i inne obiekty USA w krajach regionu. Z powodu działań wojennych zawieszone zostały połączenia lotnicze z krajami Zatoki Perskiej.